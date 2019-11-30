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Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020 

Чемпионат.com + ещё 79 1 час назад
Определились соперники сборной России в Евро-2020
Фото: РИА Новости
В Бухаресте (Румыния) проходит жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Она определила итоговый состав группы B, в которой сыграет сборная России.
Так, соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндии. Матчи группы будут сыграны Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами — на их поле.
Напомним, перед жеребьёвкой сборная России оказался во второй корзине. На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово — УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьёвок.
Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Теги:
Футбол , ЧЕ по футболу , Сборная России , Станислав Черчесов , УЕФА , СБОРНАЯ РОССИИ
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