Определились соперники сборной России в Евро-2020

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) проходит жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Она определила итоговый состав группы B, в которой сыграет сборная России

Так, соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндии. Матчи группы будут сыграны Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами — на их поле.

Напомним, перед жеребьёвкой сборная России оказался во второй корзине. На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово — УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьёвок.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.