Карпин обвинил себя в неудачах «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением относительно выступлений команды в сезоне.
«Настроение у команды рабочее. Хотелось бы больше очков в последних матчах, но надо брать и рассматривать каждую игру в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там претензии были к другим людям, футболисты сделали, что могли. C «Краснодаром» немного недотерпели. Ошибки, конечно, были, как и в матче с «Тамбовом», хотя там был и факт отсутствия ведущих игроков. Несмотря на всё, нужно продолжать работать. Ребята — молодцы, вопреки многим факторам, не опускают рук, не перестают биться и умирать на поле. Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать игроков. Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с футболистами, несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужны ваша поддержка и любовь», — цитирует Карпина клубная пресс-служба.
В последних трёх турах «Ростов» набрал одно очко и опустился на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).