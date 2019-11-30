Матч РПЛ перенесли из-за болезни игроков

Матч 18 тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на резервную дату из-за болезни игроков сочинской команды. Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что у большого количества футболистов «Сочи» была обнаружена ротавирусная инфекция. Встреча должна была пройти 1 декабря. О новой дате матча пока не сообщается.

«Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах. «Сочи» расположился на последнем, 16 месте с 14 очками.