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Врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Врач «Сочи» рассказал о состоянии футболистов
Фото: @pfcsochi vk.com
Главный врач футбольного клуба «Сочи» Александр Линский рассказал о состоянии игроков команды, заболевших ангиной перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
«У десяти человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры до показателей от 38 до 39,5 градусов. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и симптомы бронхита», — цитирует врача «Чемпионат».
По его словам, после матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой» была проведена восстановительная тренировка, а в выходной день начали поступать первые жалобы от футболистов сочинского клуба.
«Сейчас ребята изолированы, проводится лечение. О сроках восстановления говорить рано», — добавил Линский.
Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял заболевание ангиной игроков сочинского клуба.
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Теги:
Футбол , Роман Березовский , Александр Линский
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