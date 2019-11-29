Российская футбольная команда стала жертвой эпидемии

Десять игроков футбольного клуба «Сочи» заболели инфекционной ангиной, сообщает «Интерфакс»

В пресс-службе команды рассказали, что на первую тренировку после возвращения с выезда в Уфу вышли меньше половины половых игроков, а тренировку 29 ноября и вовсе пришлось отменить.

«По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», — заявили представители команды.

В «Сочи» призвали болельщиков прийти на стадион 1 декабря и поддержать команду на матче с «Оренбургом».