Российская футбольная команда стала жертвой эпидемии 

Десять игроков футбольного клуба «Сочи» заболели инфекционной ангиной, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе команды рассказали, что на первую тренировку после возвращения с выезда в Уфу вышли меньше половины половых игроков, а тренировку 29 ноября и вовсе пришлось отменить.
«По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», — заявили представители команды.
В «Сочи» призвали болельщиков прийти на стадион 1 декабря и поддержать команду на матче с «Оренбургом».
«Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка», — отметили в пресс-службе клуба.