Слуцкий покинул «Витесс»

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского клуба «Витесс». О своем решении российский наставник объявил журналистам, пишет Voetbal International.

Слуцкий подал в отставку сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов от «Херевена»: игра закончилась со счетом 2:3. Проигрыш стал для «Витесса» пятым подряд. После него клуб опустился на шестое место с 23 очками.

Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» с лета 2018 года. К нему в качестве ассистентов присоединились братья Алексей и Василий Березуцкие, которые играли под руководством тренера в московском ЦСКА

В 2017 году российский специалист тренировал клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», а еще раньше — московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.