Голландский канал попрощался со Слуцким

Голландский телеканал Fox Sports NL опубликовал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому

Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощаемся с дружелюбным русским, — говорится в сообщении телеканала в твиттере.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.

После успешного начала сезона, команда в последних пяти матчах потерпела пять поражений, из-за чего российский специалист подал в отставку.

На сегодняшний момент «Витесс» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.