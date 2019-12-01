Голландский канал попрощался со Слуцким 

Голландский телеканал Fox Sports NL опубликовал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому.
Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощаемся с дружелюбным русским, — говорится в сообщении телеканала в твиттере.
Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.
После успешного начала сезона, команда в последних пяти матчах потерпела пять поражений, из-за чего российский специалист подал в отставку.
На сегодняшний момент «Витесс» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.