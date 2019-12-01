​На матче «Зенит» — «Спартак» обнаружена граната

На центральном матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» «Спартаком» была обнаружена граната. Она лежала на входе в гостевой сектор «Газпром Арены», сообщает Twitter-аккаунт Ofnews.

Отмечается, что правоохранители около 10-15 минут думали, что делать с находкой. Затем один из них взял гранату и скрылся в неизвестном направлении.

Информации о том, действительно ли это была боевая граната, нет.