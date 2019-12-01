На центральном матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» была обнаружена граната. Она лежала на входе в гостевой сектор «Газпром Арены», сообщает Twitter-аккаунт Ofnews.
Отмечается, что правоохранители около 10-15 минут думали, что делать с находкой. Затем один из них взял гранату и скрылся в неизвестном направлении.
Информации о том, действительно ли это была боевая граната, нет.
«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова. Питерцы продолжают уверенно лидировать в Премьер-лиге.