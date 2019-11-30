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«Уже не могу ничего изменить»: Слуцкий подал в отставку 

Газета.Ru 1 час назад
«Не могу ничего изменить»: Слуцкий ушел в отставку
Фото: ТАСС
Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса». Причиной этому послужило поражение от «Херенвена», которое стало для команды российского специалиста пятым подряд.
Нынешний сезон вышел для Леонида Слуцкого и его «Витесса» крайне противоречивым. Команда под руководством российского специалиста показала один из лучших стартовых отрезков в своей истории, по итогам первых десяти туров нидерландского чемпионата набрав 23 очка всего лишь при одном поражении. Желто-черные активно боролись за место в тройке лидеров и весьма успешно конкурировали, например, с амстердамским «Аяксом». Однако с конца октября что-то пошло не так. Свою последнюю победу «Витесс» одержал 29 октября в матче 1/32 финала Кубка страны над «Графсхапом», выступающего во втором по силе дивизионе Нидерландов, а вот в Эредивизии у подопечных Слуцкого началась серия необъяснимых поражений, из-за которых команда из верхней части турнирной таблицы опустилась к ее середине.
В матче 14-го тура национального первенства «Витесс» уступил на выезде «Спарте», после чего российский наставник желто-черных заявил, что ситуация, в которой находится он и весь клуб, является болезненной. Но при этом выразил уверенность, что команде удастся выйти из кризиса.
«Мы много говорили с командой на этой неделе, все мы недовольны текущим положением вещей. Мы постараемся переломить ситуацию в ближайшем матче. Свою реакцию мы должны показать на поле», — говорил Слуцкий накануне выездной встречи 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном».
По ходу матча казалось, что «Витесс» действительно сумел найти решение возникшей проблемы. Уже на восьмой минуте игры нападающий желто-черных Тим Матавж вывел свою команду вперед, а в середине тайма Брайан Линссен преимущество гостей увеличил. 2:0 — клуб из Арнема создал себе комфортный задел перед оставшейся частью матча против одного из своих прямых конкурентов по турнирной таблице. Но, видимо, этот самый задел сыграл с «Витессом» злую шутку.
Сначала Хишам Файк отыграл один мяч для «Херенвена» прямо перед уходом на перерыв, а затем в середине второго тайма хозяева выстрелили дуплетом и забили еще дважды: отметились Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. Последний формально и приговорил «Витесс» к пятому поражению подряд — команда Слуцкого так и не смогла до конца встречи избежать провала.
Российский наставник клуба из Арнема в свою очередь взял вину за серию поражений на себя и подал отставку непосредственно в прямом эфире флеш-интервью сразу после финального свистка.
«У меня есть чувство собственного достоинства. Это ненормально, когда команда проигрывает так много. Пять поражений подряд — такого в моей карьере еще никогда не было. Я пытался изменить ситуацию, решить проблему, я много и усердно над этим работал, но надо понимать, что не имею права думать только о себе. Я должен ставить в приоритет интересы клуба, футболистов, болельщиков. Я уже ничего не могу изменить. А если так, то, видимо, это должен сделать кто-то другой. В конце концов, сейчас сезон в самом разгаре, у «Витесса» имеются отличные шансы на попадание в плей-офф по итогам сезона», — заявил Слуцкий.
Вопреки трогательному спичу российского тренера, в руководстве «Витессе» его заявление об увольнении пока еще не приняли, но намерены рассмотреть его в ближайшее время. По крайней мере, об этом сообщил технический директор клуба Мохаммед Аллах.
Впрочем, в его словах надежды на то, что Слуцкого уговорят остаться в команде, не было и близко, хотя для самого тренера подобная ситуация не является беспрецедентной. Еще во времена своей работы в московском ЦСКА, с которым он трижды становился чемпионом России, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также регулярно выступал в Лиге чемпионов, Слуцкий после кризисных отрезков общался с президентом красно-синих Евгением Гинером по поводу своей отставки. Гинер же несколько раз отказывал Слуцкому в подписании заявления об увольнении по собственному желанию. Но в «Витессе» такой сценарий вряд ли повторится. Также неизвестна судьба помощников Слуцкого Олега Яровинского с братьями Березуцкими Алексеем и Василием, однако они с большой долей вероятности также покинут клуб.
Пока Леонид Слуцкий находится в раздумьях относительно своего будущего, а, как утверждает «Чемпионат», в услугах опытного специалиста уже заинтересованы сразу два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Динамо» и «Рубин», — в «Витессе» уже вовсю прощаются со своим теперь уже де-факто бывшим главным тренером.
Так, болельщики желто-черных в Twitter пишут, что Слуцкий был одним из лучших наставников «Витесса» за последние годы, хотя некоторые и не исключают, что отставка российского специалиста была неизбежна. Выразили сожаление в связи с уходом тренера и его подопечные. Капитан «Витесса» Брайан Линссен назвал Слуцкого «человеком его сердца».
«Я действительно тронут. Слуцкий — очень милый и честный человек. Это человек моего сердца. Мы не хотели, чтобы он перенес такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство. Как он попрощался с нами? Он сделал это очень аккуратно, очень шикарно. Леонид поблагодарил нас за все и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», — цитирует Линссена FOX Sports.
Поддержал своего одноклубника и вратарь желто-черных Ремко Пасвер, выразивший сожаление, что команде под руководством Слуцкого так и не удалось выйти из кризиса.
«Слуцкий не хочет ничего больше, чем добиваться результатов с этим клубом, в который он всегда вкладывал свою душу. Чувствуем себя абсолютно опустошенными, что не смогли изменить ситуацию», — цитирует Пасвера Voetbal International.
После 15-ти туров Эредивизии «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице с 23 набранными очками. Леонид Слуцкий возглавил клуб из Арнема летом перед началом сезона 2018/19. До этого 48-летний специалист работал в России, где возглавлял полтавское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов» и ЦСКА, а также национальную сборную, а до ухода в «Витесс» на протяжении года тренировал английский «Халл Сити».
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Теги:
Футбол , Статьи , Тим Матавж , Ремко Пасвер , Олег Яровинский , Леонид Слуцкий , Йенс Одгор , Евгений Гинер , Брайан Линссен , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо
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