Назван первый соперник сборной России на Евро-2020

Первым соперником российских футболистов на Евро-2020 станет Бельгия

Этот матч состоится 13 июня в Петербурге.

Таковы результаты жеребьёвки, которая проходит в Бухаресте.

В матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года встретятся сборные Италии и Турции. Игра состоится 12 июня в Риме.