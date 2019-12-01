РФС принял решение по контракту с Черчесовым

В РФС рассказали о продлении контракта с Черчесовым

Об этом проинформировал президент РФС Александр Дюков . Он сообщил, что стороны скоро достигнут договоренности по этому вопросу. Нынешнее соглашение специалиста заканчивается летом 2020 года.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году, где проиграла будущему вице-чемпиону Хорватии, а также отобралась на чемпионат Европы — 2020.

Ранее Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора на Евро.