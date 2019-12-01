РФС принял решение по контракту с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) работает над продлением контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент РФС Александр Дюков. Он сообщил, что стороны скоро достигнут договоренности по этому вопросу. Нынешнее соглашение специалиста заканчивается летом 2020 года.
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году, где проиграла будущему вице-чемпиону Хорватии, а также отобралась на чемпионат Европы — 2020.
Ранее Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора на Евро.