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Шестерых фанатов «Спартака» задержали после оскорблений Дзюбы 

Газета.Ru 1 час назад
Обычный угар: почему тратят Дзюбу
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали шестерых болельщиков московского «Спартака», оскорблявших во время матча молодежных команд красно-белых и «Зенита» нападающего сборной России Артема Дзюбу. Тем временем один из фанатов, скандировавший нецензурные кричалки в адрес Дзюбы во время встречи отборочного этапа Евро-2020, рассказал, что это был «обычный угар». По его словам, участвовали в произошедшем и поклонники «Зенита».
Конфликт нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы с болельщиками продолжает набирать обороты. 30 ноября правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге шестерых фанатов московского «Спартака» после матча молодежных команд красно-белых и сине-бело-голубых (0:2), которые во время встречи скандировали оскорбительные высказывания в адрес капитана национальной команды.
В частности, как сообщает «Фонтанка», болельщики, все из которых совершеннолетние, обратили на себя внимание полиции после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий». Отмечается, что оперативники до игры наблюдали за фанатами красно-белых возле стадиона.
Дзюба пожаловался на болельщиков
Напомним, что скандал с оскорблениями Дзюбы разразился после матча сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы — 2020. По ходу игры, прошедшей в Серравалле, форвард неоднократно подвергался оскорбительным кричалкам с нецензурным содержанием со стороны своих же фанатов. Это было не только зафиксировано в официальном отчете делегата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но и попало в прямой эфир — лозунги были отчетливо слышны в телетрансляции.
Поведение группы лиц среди фанатов сборной России подверглось критике и непониманию со стороны других болельщиков и футболистов команды. Согласно официальной позиции Российского футбольного союза (РФС), организация намерена добиваться установления личностей оскорблявших Дзюбу людей и запретить им посещать матчи финального раунда чемпионата Европы.
К слову, эта инициатива также вызвала массу пересудов в болельщицкой среде. По мнению некоторых фанатов и экспертов, чрезвычайная активность российских футбольных властей найти и наказать устроивших акцию говорит о необъяснимом создании культа личности Дзюбы. Помимо прочего, указывалось, что повышенное внимание к форварду только раздражит его остальных ненавистников.
Один из болельщиков, оскорблявших Дзюбу на матче против Сан-Марино, рассказал, что цели задеть футболиста у них не было. Он пояснил, что это была больше шутка, а не открытая позиция фанатов по отношению к игроку. По его словам, в акции участвовали в том числе и фанаты «Зенита».
«Ну, как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать: «Дзюба молодец!». Началась перекличка между ними. На матче это было как обычный угар.
Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не вписывается. Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно», — приводит слова болельщика Sport24.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России. Как отметил скандировавший в адрес Дзюбы нелицеприятные кричалки болельщик, он не ожидал такого резонанса вокруг произошедшего, из-за которого капитану команды в дальнейшем придется трудно.
«На стадионах происходят вещи гораздо хуже. Я думаю, из-за такого резонанса Дзюбе еще хуже будет. На волне хейта в его сторону подтянутся и другие болельщики, которые будут придумывать в виде угара. Я видел уже стихи про него. Я не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артема. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться. Вот такая была шутка», — резюмировал он.
К слову, предсказания о повышении нездорового интереса к Дзюбе действительно сбылись. Уже во время матча «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики красно-белых повторили акцию, устроенную на игре с Сан-Марино. Руководство РПЛ тут же отреагировало на произошедшее, пообещав найти материалы по фанатам и передать их в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
«Спартаку» же впоследствии выписали штраф в размере 100 тыс. рублей с официальной формулировкой о том, что «позиция комитета всегда была непримиримой к нецензурной брани на стадионе».
Такое отношение к Дзюбе именно со стороны болельщиков «Спартака» вызвано тем, что четыре года назад нападающий, будучи воспитанником красно-белых, перешел в «Зенит», который принято считать непримиримым соперником москвичей. Другое дело, что стан ненавистников капитана сборной активно пополняется в том числе и из-за реакции РФС, который непоследовательными действиями выделяет Дзюбу и отмечает его исключительность на фоне других футболистов.
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Комментарии8 
Теги:
Футбол , УЕФА , Спартак , Зенит , РФС , ФК "Урал" , СБОРНАЯ РОССИИ , МВД
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