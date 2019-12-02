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Арсенал Арсенал

ЦСКА дома проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ 

News.ru + ещё 42 2 часа назад
ЦСКА проиграл «Арсеналу»
Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com
Московский футбольный клуб ЦСКА на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Победу тульской команде принёс гол полузащитника Даниила Лесового на 52-й минуте встречи.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. «Арсенал» поднялся на седьмое место, набрав 22 очка.
Ранее РПЛ перенесла матч 18-го тура чемпионата страны между «Сочи» и «Оренбургом» из-за ротавирусной инфекции у большого количества футболистов и сотрудников сочинского клуба, писал News.ru.
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Теги:
Футбол , Даниил Лесовой , ЦСКА
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