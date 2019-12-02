ЦСКА проиграл «Арсеналу»

ЦСКА дома проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победу тульской команде принёс гол полузащитника Даниила Лесового на 52-й минуте встречи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. «Арсенал» поднялся на седьмое место, набрав 22 очка.

Ранее РПЛ перенесла матч 18-го тура чемпионата страны между «Сочи» и «Оренбургом» из-за ротавирусной инфекции у большого количества футболистов и сотрудников сочинского клуба, писал News.ru.