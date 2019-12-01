«Фальшивый турнир»: за что критикуют жеребьевку Евро-2020

В Бухаресте прошла церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы — 2020, которая состоится летом. У нового регламента нашлось много критиков: игроки и тренеры недовольны, что своих соперников сборные знали еще до того, как был вытянут жребий.

Предстоящий чемпионат Европы 2020 года стал на один шаг ближе: в Бухаресте прошла церемония жеребьевки группового этапа финальной стадии турнира, по итогам которой, правда, по-прежнему не определились все участники турнира. Резонансным событие получилось из-за нового регламента: многие команды ехали «тянуть» жребий, хотя уже знали, с кем они встретятся.

Так, сборная России, в квалификации игравшая против Бельгии, еще до завершения отборочного этапа узнала, что будет противостоять «красным дьяволам» и в группе Евро. А, поскольку турнир будет для россиян частично домашним, то ранее стал известен еще один соперник подопечных Станислава Черчесова — это команда Дании, тоже выступающая в качестве страны-хозяйки европейского первенства.

По сути, жеребьевка определяла для России, Бельгии и Дании лишь последнего участника квартета, но и тут выбор был лишь из двух сборных — Финляндии или Уэльса. Достались финны, но общее впечатление это никак не поменяло.

Критикой в адрес футбольных властей еще до жребия разразился полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне. По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избрал неверную тактику, принимая новую концепцию проведения турнира. Она, как считает хавбек, противоречит смыслу жеребьевки, когда команды, посеянные по корзинам исходя из рейтинга, узнают всех своих соперников исключительно во время церемонии.

«Это позор, что уже все определено. Турнир получается каким-то фальшивым, а футбол становится все более и более похожим на обычный бизнес», — цитирует Де Брейне HLN.

Согласились с позицией бельгийца и в российской команде. Александр Головин отметил, что классическая жеребьевка лучше новой.

«Что касается слов Де Брейне, согласен, это не очень хорошо. Должна быть нормальная жеребьевка. Но мне не так уж и важно, с кем играть, я просто в ожидании турнира. Прикольно, что Евро пройдет в разных странах», — приводит слова хавбека «Монако» «Чемпионат.com».

Логика в словах Де Брейне действительно есть. УЕФА заинтересован в большом количестве международных матчей, поэтому не так давно был создан еще один турнир — Лига наций. Все 24 участника Евро-2020 по-прежнему не определились, поскольку отборочный турнир предполагает еще и наличие стыковых матчей, которые пройдут только в марте следующего года. Правда, места в сетке группового этапа за ними уже закреплены, поэтому дополнительная жеребьевка не понадобится.

Все это существенно усложняет порядок отбора, но приносит футбольным властям дополнительную прибыть благодаря увеличенному количеству матчей.

Несмотря на массовую критику нового регламента Евро, бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил Де Брейне довольно жестко. Функционер посчитал, что негатив бельгийца связан с неудачей его страны при выборе городов-организаторов турнира. Свои матчи на групповом этапе Бельгия проведет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

«Я был у истоков концепции Евро-2020, участвовал в выборе городов. Если бельгийцы хотели сыграть дома, им нужно было лишь вовремя построить новый стадион. Брюссель должен был принимать матчи Евро-2020, но они в итоге были перенесены в Лондон. Де Брейне, иди жалуйся политикам своей страны», — сказал Платини в интервью RMC Sport.

Еще одним поводом для обсуждений стала группа F. В нее путем жеребьевки попали сразу три топ-сборные: Франция, Германия и Португалия, еще один участник станет известен позднее. При этом немцы и французы свои группы на отборочном этапе выиграли, а португальцы стали вторыми.

«Это «группа смерти». Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», — заявил главный тренер Германии Йоахим Лёв.

Иными словами, при классической рейтинговой жеребьевки они бы избежали встреч друг с другом уже в группе, а получилось, что первые места не только не дали преимущества, но и усложнили положение. На это посетовал и защитник немцев Йозуа Киммих

«Честно говоря, плохо понимаю процесс жеребьевки. Как в результате жеребьевки в одной группе смогли оказаться два последних чемпиона мира и действующий чемпион Европы? Нам действительно интересна логика. Сборная Германии приложила немало сил, что завершить квалификацию на вершине турнирной таблицы в своей группе. Как бы то ни было, мы попали в сверхсильную группу, матчи которой обещают быть крайне зрелищными как для игроков, так и для болельщиков», — приводит слова футболиста L'Equipe.

Тот момент, когда Португалия, Франция и Германия попали в одну группу 😅#ЕВРО2020 pic.twitter.com/4gYeBIqeAV— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 30, 2019

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Впервые в истории матчи турнира будут сыграны на территории всего континента. Это было сделано специально к 60-летию первенства, следующий розыгрыш будет организован в привычном формате.