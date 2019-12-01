«Динамо» обыграло «Локомотив» благодаря дублю Филиппа 

В матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В середине первого тайма счет открыл Максимилиан Филипп, но через некоторое время Алексей Миранчук восстановил равновесие. В начале второго тайма победный гол с пенальти забит Филипп, оформив дубль.
"Локомотив" — «Динамо» — 1:2 (1:1) Голы: Филипп, 23 — 0:1, Миранчук, 38 (с пенальти) — 1:1, Филипп, 49 (с пенальти) — 1:2 "Локомотив": Коченков, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Коломейцев (Эдер, 65), Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Хеведес, Смолов.
"Динамо": Шунин, Морозов, Ордец, Паршивлюк, Рауш, Мигел Кардозу (Н`Жи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Рыков, Игбоун (Шуньич, 73), Филипп.