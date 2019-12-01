Раскрыты детали задержаний фанатов в Петербурге

Раскрыты подробности массовых задержаний футбольных фанатов в Санкт-Петербурге

Большая часть задержаний фанатов «Спартака» «Зенита» в Санкт-Петербурге была связана с их желанием устроить массовые драки перед матчем команд в Премьер-лиге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника издания, сотрудники Центра «Э» петербургского ГУ МВД в районе станции метро «Волковская» обнаружили автобус и несколько автомобилей, в которых сидели около 50 фанатов «Спартака». У них было изъято оружие: биты, капы, боксерские перчатки.

Еще одна группировка московских фанатов была накрыта у одного из пабов Санкт-Петербурга, где они собирались напасть на соперников из «Зенита». При этом с представителями питерского околофутбольного движения сотрудники правоохранительных органов провели лишь «профилактическую беседу». Всего, по информации «Фонтанки», было задержано пятеро питерцев и 81 москвич.

О ночных задержаниях в Санкт-Петербурге ранее 1 декабря сообщило агентство РИА Новости. По его информации, полицейские организовали рейды по барам и улицам города, в результате чего задержали около 200 болельщиков с московской пропиской. Как утверждает собеседник агентства, задержанные «вообще ничего не делали».