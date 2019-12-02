Задержан организатор матерных кричалок в адрес Дзюбы

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, заводившего оскорбительные кричалки в адрес футболиста Артема Дзюбы на матче с «Зенитом» . Об этом сообщает «Фонтанка»

По данным издания, Бевза, стоявшего на секторе «Спартака» с рупором, увезли в отделение со стадиона на Крестовском острове. На него составили административный протокол по статье 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура чемпионата России.

Как сообщал «Рамблер», ранее во время матча сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».