Задержан организатор матерных кричалок в адрес Дзюбы 

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, заводившего оскорбительные кричалки в адрес футболиста Артема Дзюбы на матче с «Зенитом». Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, Бевза, стоявшего на секторе «Спартака» с рупором, увезли в отделение со стадиона на Крестовском острове. На него составили административный протокол по статье 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура чемпионата России.
Как сообщал «Рамблер», ранее во время матча сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».
Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на сто тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков.