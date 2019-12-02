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Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен 

Газета.Ru 58 минут назад
Прах Риксена до сих пор не захоронен
Фото: Газета.Ru
Прах экс-игрока петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Об этом сообщила его супруга в интервью «СЭ».
По ее словам, процедура выдачи тела в Британии длится заметно дольше, чем в России.
"Фернандо кремировали. Урну с его прахом выдали лишь спустя шесть недель после смерти. Для меня это загадка, почему это происходит так долго. На следующей неделе я отправлюсь в Глазго, где родился Риксен, чтобы осуществить траурную процессию", — сказала супруга умершего футболиста.
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Теги:
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