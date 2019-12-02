Прах Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

«СЭ». Прах экс-игрока петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Об этом сообщила его супруга в интервью По ее словам, процедура выдачи тела в Британии длится заметно дольше, чем в России. "Фернандо кремировали. Урну с его прахом выдали лишь спустя шесть недель после смерти. Для меня это загадка, почему это происходит так долго. На следующей неделе я отправлюсь в Глазго, где родился Риксен, чтобы осуществить траурную процессию", — сказала супруга умершего футболиста.

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