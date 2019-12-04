Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

В заявлении подчёркивается, что по данной ситуации не может быть разных мнений, несмотря на противостояния фанатов двух московских команд.

Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока. Свободу ультрас, — написали фанаты на своей странице в Instagtam.

Как ранее писал News.ru, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. Болельщики были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).