Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт. Об этом Дарья Глушакова рассказала изданию «360».

«Там два миллиона моральный ущерб, миллион — еще какой-то, 200 миллионов за то, что контракт с ним расторгли. Все фанаты знают, по какой причине с ним расторгли, почему», — заявила она.

Она напомнила, что при расторжении контракта клуб выплатил Глушакову компенсацию. Кроме того, это произошло спустя год после истории с разводом и обвинений в адрес полузащитника.

Дарья Глушакова отрицает, что опубликовала в Сети скандальную видеозапись в бане. По ее словам, эта запись была как у нее, так и у него.

«Может быть, подруга какая-то (опубликовала), может, кому-то еще показал. Мне самой не было выгодно. Он играл в «Спартаке», дети получают алименты», — объяснила Дарья.

Глушакова также заявила, что продолжение судебного процесса выгодно адвокатам ее бывшего мужа. По ее словам, чем больше судебных заседаний, тем больше зарабатывают адвокаты.