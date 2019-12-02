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Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга 

Рамблер 1 час назад
Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга
Фото: РИА Новости
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт. Об этом Дарья Глушакова рассказала изданию «360».
«Там два миллиона моральный ущерб, миллион — еще какой-то, 200 миллионов за то, что контракт с ним расторгли. Все фанаты знают, по какой причине с ним расторгли, почему», — заявила она.
Она напомнила, что при расторжении контракта клуб выплатил Глушакову компенсацию. Кроме того, это произошло спустя год после истории с разводом и обвинений в адрес полузащитника.
Дарья Глушакова отрицает, что опубликовала в Сети скандальную видеозапись в бане. По ее словам, эта запись была как у нее, так и у него.
«Может быть, подруга какая-то (опубликовала), может, кому-то еще показал. Мне самой не было выгодно. Он играл в «Спартаке», дети получают алименты», — объяснила Дарья.
Глушакова также заявила, что продолжение судебного процесса выгодно адвокатам ее бывшего мужа. По ее словам, чем больше судебных заседаний, тем больше зарабатывают адвокаты.
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что полузащитник обратился в суд с иском против экс-супруги о возмещении убытков и морального вреда за распространение недостоверной информации и вмешательства в его частную жизнь.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Футбол , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Сергей Жорин , Спартак
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