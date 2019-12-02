Легенда «Реала» назвал Месси лучшим в истории

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной". Каталонский клуб выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси на 86-й минуте.

"Формула футбола такова: топ-голкипер и лучший футболист в истории. "Барселона" взяла три очка на "Ванда Метрополитано". "Атлетико" был хорош, но не реализовал свои моменты. "Барселона" осталась на первом месте, "Атлетико" продолжит борьбу за попадание в Лигу Чемпионов", — написал Касильяс в своем Twitter.

Словосочетание "лучший футболист в истории" Касильяс заменил на изображение козла. В английском языке слово "козел" звучит как Goat. Аббревиатура GOAT расшифровывается, как "greatest of all time — лучший на все времена".