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Лига чемпионов не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси 

Газета.Ru 1 час назад
ЛЧ не помогла: почему ван Дейк проиграл Месси
Фото: globallookpress.com
В Париже подвели итоги футбольного года: Лионель Месси стал первым в истории шестикратным обладателем «Золотого мяча». В голосовании аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, выигравшего в прошлом сезоне Лигу чемпионов. «Газета.Ru» — о том, почему голландца оставили без награды.
2 декабря в Париже состоялась церемония вручения одной из главных наград в современном футболе — «Золотого мяча». Премия учреждена авторитетным французским журналом France Football и вручается лучшему футболисту по итогам календарного года. 2019-й уже стал особенным, поскольку борьба за приз развернулась между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, а не между аргентинцем и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, как это бывало обычно.
Исключением стал и прошлый сезон, когда награда неожиданно досталась хавбеку мадридского «Реала» Луке Модричу, а этот год подтвердил уже закономерность — Месси и Роналду уже вряд ли смогут всерьез бороться за «Золотой мяч» между собой.
Для начала стоит отметить, что победитель определяется путем голосования среди журналистов. Это позволило организаторам избежать критики, поскольку в определенный период судьбу «Золотого мяча» решали в том числе и игроки, отдававшие голоса преимущественно своим одноклубникам и друзьям. Иными словами, сейчас голосование выглядит более профессиональным и беспристрастным.
Как итог, наибольшее количество голосов в итоге было отдано именно аргентинцу, для которого этот «Золотой мяч» стал уже шестым в карьере. Ранее он награждался в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Кроме того, Месси является единственным, кто получал приз в течение четырех лет подряд.
Для практически любого игрока, как и для ван Дейка в этот раз, шанс побороться за самую престижную награду в футболе в эпоху Месси предоставляется едва ли больше раза за карьеру. Из-за доминирования аргентинца по индивидуальным качествам его главными соперниками становятся игроки, продуктивно проведшие год на командном уровне — так, ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и вышел в финал Лиги наций со сборной Нидерландов.
Но с индивидуальными успехами конкретно Месси конкурировать сложно. За еще не завершившийся год аргентинец провел 53 матча, отметившись 45 голами и 17 результативными передачами. Не помогло ван Дейку и то, что в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне его «Ливерпуль» выбил именно «Барселону».
В целом же оценивая итоги голосования, как показывают многочисленные споры, основные разногласия болельщиков происходят из-за того, по какому признаку голосуют журналисты. Награда является индивидуальным призом, поэтому логично, что должна вручаться лучшему игроку мира. Проблема в том, что, исходя из этой логики, каждый год приз должен доставаться Месси, поскольку равных чисто со спортивной точки зрения ему нет. Но другая часть считает, что «Золотой мяч» неотделим от успехов с командой, коих у «Барселоны» было не слишком уж много. Другой вопрос, что, если брать исключительно количество трофеев, то сразу возникает дилемма: почему именно ван Дейк, а не любой другой игрок «Ливерпуля», внесший не меньший вклад в достижения скаузеров?
В прошлом году награду получил Модрич, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов. Это прервало гегемонию Месси и Роналду, показав, что с ними можно конкурировать. Но, объективно оценивая силу всех троих, хорват в этой компании лишний. Экспертами предполагалось, что он стал так называемым «медийным чемпионом», т.е. был выбран журналистами только ради того, чтобы награда не досталась ни Месси, ни Роналду. Этот эффект создается искусственно: еще полгода назад в фаворитах у журналистов ходили другие футболисты «Ливерпуля» — Мохамед Салах и Алиссон Бекер. Оба выиграли Лигу чемпионов, ярко показали себя, но потом на слуху оказалось имя ван Дейка — игроки и тренеры в одну минуту стали уверять, что «Золотой мяч» должен отойти голландцу, хотя сам он неоднократно называл лучшим в мире Месси.
Проще говоря, обошел ван Дейк своих одноклубников в том числе и благодаря этому эффекту, который объяснить трудно. Как и Модрич год назад, хотя ситуация с хорватом была абсурдной — у защитника «Ливерпуля» та же статистика в разы лучше, а прогресс очевиднее.
«Если быть до конца честным, я не думал, что окажусь в числе номинантов, ровно до того момента, когда узнал, что я в списке. Это многое говорит о том, насколько непростым был мой путь до этой точки. Моя карьера отличается от карьеры Месси — я поздно вышел на высокий уровень, но никогда не сдавался и тяжело работал на каждом этапе», — признался ван Дейк на церемонии.
Проблемой «Золотого мяча» остается непоследовательность, но здесь все во власти голосующих журналистов. Одни голосуют по индивидуальным признакам, другие — по количеству трофеев с командой и сборной. Единого мнения по этому вопросу до сих пор нет, а посему вручение награды так и будет подвергаться критике. Месси в 2019 играл на привычным для себя космическом уровне, поэтому его победа концепции «Золотого мяча» как призу лучшему игроку полностью отвечает. У ван Дейка был хороший и год, и сезон. Он поднялся на новый уровень и помог в этом «Ливерпулю», поэтому и его победа была бы не менее заслуженной. Но Месси — это глыба, и конкурировать с ним невероятно сложно хотя бы потому, что поклонников таланта и игры аргентинца слишком много.
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Теги:
Футбол , Статьи , Мохамед Салах , Лука Модрич , Лионель Месси , Алиссон Бекер , Криштиану Роналду , Реал , Газета.Ru
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