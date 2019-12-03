Фанаты «Зенита» вступились за болельщиков «Спартака»

Болельщики "Зенита" призвали представителей общественных организаций провести проверку условий содержания в спецприемнике поклонников "Спартака". Об этом сообщает "Фонтанка".
Болельщики красно-белых были арестованы на 15 суток за нецензурную брань перед матчем 18-го тура чемпионата России "Зенит" — "Спартак" (1:0)
Фанаты сине-бело-голубых подозревают, что полицейские могут болеть за "Зенит" и из-за этого предвзято отнестись к москвичам.
В ответ на это предположение сами задержанные отметили, что сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно.
Ранее ЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии.