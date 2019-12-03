Фанаты «Зенита» вступились за болельщиков «Спартака»

Болельщики «Зенита» поддержали арестованных на 15 суток болельщиков «Спартака» и обратились к представителям общественных организаций с просьбой проверить содержание москвичей в петербургском спецприемнике.

По их мнению, сотрудники спецприемника могут оказаться болельщиками «Зенита» и предвзято отнестись к гостям из Москвы.

Как пишет «Фонтанка» , опасения горожан не подтвердились.

Представители ОНК Санкт-Петербурга связались с задержанными за мелкое хулиганство красно-белыми, и те заявили, что не имеют претензий к содержанию.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Перед матчем прошли массовые задержания болельщиков обеих команд из-за мелкого хулиганства и распития алкогольных напитков на улицах города.