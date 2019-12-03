Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Разница в голосовании за "Золотой мяч" между аргентинским нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси и голландским защитником английского "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком составила семь очков. Об этом сообщает France Football.

По итогам голосования, Месси получил 686 очков, ван Дейк набрал 679 баллов, до этого аргентинец не побеждал с настолько минимальной разницей в голосовании. 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда Криштиану Роналду , ставшего третьим в прошедшем голосовании (476 очков), в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Последним защитником, который получал "Золотой мяч", был итальянец Фабио Каннаваро , выигравший приз в 2006 году.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Месси также является шестикратным обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, по шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (114 голов), уступая только Роналду, и первое место в списке снайперов первенства Испании (428). Нападающий сборной Аргентины 13 раз был включен в символическую сборную года по версии ФИФА. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).