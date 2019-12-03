Месси обошел ван Дейка на семь очков

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Спортивный позор России: найден виновный в скандале
Спортивный позор России: найден виновный в скандале
Зимние виды спорта
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном
MMA
Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями
Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями
Футбол
Футболисты во время матча спасли тонущую пенсионерку
Футболисты во время матча спасли тонущую пенсионерку
Футбол
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 2
Борнмут Борнмут
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
1 1
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
16:30
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Бавария Бавария
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч» 

ТАСС 2 часа назад
Месси обошел ван Дейка на семь очков
Фото: EPA
Разница в голосовании за "Золотой мяч" между аргентинским нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси и голландским защитником английского "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком составила семь очков. Об этом сообщает France Football.
По итогам голосования, Месси получил 686 очков, ван Дейк набрал 679 баллов, до этого аргентинец не побеждал с настолько минимальной разницей в голосовании. 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда Криштиану Роналду, ставшего третьим в прошедшем голосовании (476 очков), в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Последним защитником, который получал "Золотой мяч", был итальянец Фабио Каннаваро, выигравший приз в 2006 году.
Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.
"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.
Месси также является шестикратным обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, по шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (114 голов), уступая только Роналду, и первое место в списке снайперов первенства Испании (428). Нападающий сборной Аргентины 13 раз был включен в символическую сборную года по версии ФИФА. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые с ноября 2018 года Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые с ноября 2018 года За выслугу лет. Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч" За выслугу лет. Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"
Комментарии 
Теги:
Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Фабио Каннаваро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный позор России: найден виновный в скандале
Спортивный позор России: найден виновный в скандале 700
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном
Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном 2
Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями
Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями
Футболисты во время матча спасли тонущую пенсионерку
Футболисты во время матча спасли тонущую пенсионерку
Игру «Монако» и «ПСЖ» перенесли на январь
Игру «Монако» и «ПСЖ» перенесли на январь
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение