Президент УЕФА ответил на критику Джонсона

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который упрекнул организацию в отсутствии борьбы с расизмом.
Когда политик, который называет женщин в парандже почтовыми ящиками, публично заявляет, что осуждает УЕФА, вы будете отвечать на это? Вы верите, что это искренне? — сказал Чеферин, слова которого приводит The Mirror.
По словам Чеферина, ситуация в Европе становится всё более напряженной и «когда вы видите высокопоставленных политиков, которые являются расистами, которые были сексистами, вы понимаете, что что-то не так».
Ранее Джонсон назвал мерзким расизмом поведение болельщиков сборной Болгарии в матче с Англией и потребовал УЕФАразобраться. Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза.