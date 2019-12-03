Президент УЕФА ответил на критику Джонсона

Президент УЕФА ответил на критику Бориса Джонсона

Когда политик, который называет женщин в парандже почтовыми ящиками, публично заявляет, что осуждает УЕФА, вы будете отвечать на это? Вы верите, что это искренне? — сказал Чеферин, слова которого приводит The Mirror.

По словам Чеферина, ситуация в Европе становится всё более напряженной и «когда вы видите высокопоставленных политиков, которые являются расистами, которые были сексистами, вы понимаете, что что-то не так».