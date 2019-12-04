Ибрагимович высказался об игровом стиле в MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который продолжит карьеру в итальянском чемпионате, высказался об игровом стиле в Высшей лиге футбола (MLS). Об этом сообщает GQ.

По его словам, американский чемпионат еще недостаточно развит в тактике и технике игроков.

"Я очень счастлив, что получил опыт игры в Лос-Анджелесе. Игроки в этой лиге предельно старательны, но им необходимо научиться играть ногами. Почти все традиционные виды спорта в Америке связаны с использованием рук", — сказал 38-летний швед.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии.