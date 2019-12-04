Месси рассказал о боли из-за Роналду

По словам Месси, ему было немного больно, когда Роналду получил пятый «Золотой мяч» и сравнялся с ним по количеству завоеванных наград.

«Я больше не был один на вершине», — рассказал аргентинец.

Месси отметил, что его противостояние с португальцем длится уже десять лет, и это останется в истории.

2 декабря Месси получил «Золотой мяч», вручаемый France Football. Он стал первым в истории футболистом, завоевавшим награду шесть раз за свою карьеру. Месси в голосовании опередил Роналду, защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и его партнера Садио Мане