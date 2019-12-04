В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его клуб находится на «темной стороне силы». Слова специалиста приводит «Фонтанка». Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников. Тренер посчитал это нормальной реакцией. «Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу», — подчеркнул специалист. Империей зла «Зенит» назвал журналист Василий Уткин в июле. Это прозвище позднее закрепилось среди болельщиков. Фанаты «Зенита» также используют сочетание «империя зла», однако делают это в ироничном смысле. «Зенит» лидирует в чемпионате России. В активе команды Семака 42 очка в 18 матчах. Вторым идет «Локомотив» , набравший 34 очка.

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