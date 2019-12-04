«Спартак» поборется за фаната клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» окажет помощь заводящему фанатского сектора Валерию Бевзу.
Мы намерены за счёт средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, — говорится в заявлении «Спартака»
Отмечается, что «Спартак» намерен добиться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета.
Как ранее писал News.ru, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. Болельщики были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).