Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»

По словам Семака, Кокорин не будет получать зарплату до зимней паузы в чемпионате России.

«Дальше руководство садится обсуждать условия контракта», — заявил тренер «Зенита».

При этом позицию форварда, который сможет выйти на поле только во второй части Премьер-лиги, Семак назвал достойной.

Журналист «Фонтанки» далее уточнил, что сейчас Кокорин получает зарплату на уровне кондуктора, после чего развил разговор о его походе в дорогой ресторан. «Думаю, он все же успел что-то подкопить», — ответил Семак.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года, после которых они оказались в СИЗО