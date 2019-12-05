«Зенит» хочет усилиться защитником «Севильи»

Петербургский «Зенит» проявляет заинтересованность в услугах защитника Гильерме Араны, правами на которого владеет «Севилья», об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство российского клуба рассматривает вариант с подписанием 22-летнего исполнителя в зимнее трансферное окно. На бразильца претендуют также еще пять клубов: московский ЦСКА , «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио», «Палмейрас».

В настоящий момент Арана выступает на правах аренды за «Аталанту». В нынешнем розыгрыше Серии А бразилец провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.