Экс-игрок «Барселоны» поведал о расизме в клубе

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Эммануэль Пети рассказал об актах расизма в стане сине-гранатовых.

Он сталкивался с расистскими оскорблениями именно в тот период, когда выступал за каталонцев.

"Это может шокировать, но я столкнулся с расизмом в "Барсе". Подобное происходило со мной временами, однако некоторые другие игроки сталкивались с расизмом довольно часто", — цитирует бывшего спортсмена Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что чемпион мира и Европы провел "Барселоне" сезон-2000/2001.

Ранее "Атлетико" избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна.