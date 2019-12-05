Экс-игрок «Барселоны» поведал о расизме в клубе 

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Эммануэль Пети рассказал об актах расизма в стане сине-гранатовых.
Он сталкивался с расистскими оскорблениями именно в тот период, когда выступал за каталонцев.
"Это может шокировать, но я столкнулся с расизмом в "Барсе". Подобное происходило со мной временами, однако некоторые другие игроки сталкивались с расизмом довольно часто", — цитирует бывшего спортсмена Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что чемпион мира и Европы провел "Барселоне" сезон-2000/2001.
Ранее "Атлетико" избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна.