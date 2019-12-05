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Алексей Смертин опроверг информацию о лишении прав после ДТП 

ТАСС + ещё 22 4 часа назад
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин опроверг информацию о лишении прав в результате ДТП. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что к Смертину могут быть применены санкции за оставление места ДТП во дворе у своего дома в виде 15 суток или лишения водительских прав на 1,5 года. Авария случилась 18 ноября.
"Очень жаль, что некоторые СМИ с большой аудиторией порой дают не до конца проверенную информацию и таким образом порочат репутацию. Для меня и раньше это не было секретом, но в этот раз коснулось и меня, — сказал Смертин. — К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и вправду случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было".
"Так как это случилось у шлагбаума, то я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд. Я знал, что это автомобиль соседа, но я очень торопился в тот день. Поэтому остаться надолго я не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и, в случае обнаружения каких-то повреждений, мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло", — добавил он.
По словам Смертина, спустя две недели он получил сообщения, что в результате инцидента были выявлены повреждения, и что он должен компенсировать ремонт "внутренних повреждений" на сумму 300 тыс. рублей. "Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен", — подчеркнул он.
"К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, т. е. у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах. А утром я узнаю из новостей, что ситуация раздута до абсурдной с кричащими заголовками, которые даже не имеют подтверждения в нашем законодательстве, даже если бы такая ситуация произошла. Кроме прочего, в нашем дворе не представляется возможной такая ситуация, так как это закрытая, охраняемая территория, где охрана сразу реагирует на подобные ситуации", — добавил он.
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Теги:
Футбол , Видео , Прочее , Алексей Смертин , РФС , ИТАР-ТАСС
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