Алексей Смертин опроверг информацию о лишении прав после ДТП

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин опроверг информацию о лишении прав в результате ДТП. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что к Смертину могут быть применены санкции за оставление места ДТП во дворе у своего дома в виде 15 суток или лишения водительских прав на 1,5 года. Авария случилась 18 ноября.

"Очень жаль, что некоторые СМИ с большой аудиторией порой дают не до конца проверенную информацию и таким образом порочат репутацию. Для меня и раньше это не было секретом, но в этот раз коснулось и меня, — сказал Смертин. — К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и вправду случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было".

"Так как это случилось у шлагбаума, то я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд. Я знал, что это автомобиль соседа, но я очень торопился в тот день. Поэтому остаться надолго я не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и, в случае обнаружения каких-то повреждений, мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло", — добавил он.

По словам Смертина, спустя две недели он получил сообщения, что в результате инцидента были выявлены повреждения, и что он должен компенсировать ремонт "внутренних повреждений" на сумму 300 тыс. рублей. "Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен", — подчеркнул он.