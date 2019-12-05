Сергей Семак: В Лиге чемпионов все очень запутано

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал турнирную ситуацию в группе G текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Здорово, что мы в борьбе за вторую путевку в плей-офф, но прекрасно понимаем расклады. Все очень запутано. Можно выиграть и никуда не выйти, а можно проиграть и выйти. Мы со своей стороны должны делать свою работу, — цитирует Семака «Фонтанка».

Напомним, после пяти сыгранных туров в группе G лидирует «РБ Лейпциг». В активе команды десять очков. «Зенит» и «Лион» набрали по семь очков, но питерцы находятся выше в турнирной таблице по результатам личных встреч. Замыкает квартет «Бенфика» с четырьмя очками.

В последнем туре, 10 декабря, «Зенит» сыграет на выезде с «Бенфикой», а «Лион» примет «РБ Лейпциг».