«Ближе к народу!»: безработный Тарасов осваивает метро

«Ближе к народу!»: безработный Дмитрий Тарасов осваивает метро

Футболист Дмитрий Тарасов , который уже примерно полгода не выступает на профессиональном уровне из-за отсутствия клуба, прокатился в московском метро. В сторис Instagram он опубликовал видео такой своей поездки. Многие подписчики футболиста сразу же стали строить теории, что игрок испытывает финансовые трудности. Впрочем, сам Дмитрий Тарасов пояснил, почему он вдруг оказался в метро.

«Метро очень удобно, когда в Москве пробки девять баллов. 25 минут — и я дома. От дома до метро — пять минут. Ближе к народу!» — сказал 32-летний спортсмен.

Напомним, что недавно футболист выразил желание снизить сумму алиментов, которые он выплачивает первой жене Оксане с четырёхсот тысяч рублей до прожиточного минимума в Москве. У него, напомним, от женщины есть дочь Ангелина. Он хотел бы выплачивать примерно 15 тысяч рублей.