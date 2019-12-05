Известный журналист и Youtube-блогер Василий Уткин высказался о нападающем петербургского "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
По его словам, 31-летний форвард уже давно превратился в отдельный бренд.
"История, которая произошла в минувшее воскресенье, когда Артем вместо того, чтобы вытащить из заключения невиновных болельщиков отправился ужинать, ярко показывает то, что Дзюба перестал быть человеком. Дзюба — бренд. Даже после этого он отправляется в детский дом. Запретите ему рекламироваться с детьми", — сказал Уткин в своей программе "Футбольный клуб".
Ранее сообщалось, что Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака".