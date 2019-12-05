Уткин считает, что Дзюба давно перестал быть человеком

Известный журналист и Youtube-блогер Василий Уткин высказался о нападающем петербургского "Зенита" сборной России Артеме Дзюбе. По его словам, 31-летний форвард уже давно превратился в отдельный бренд. "История, которая произошла в минувшее воскресенье, когда Артем вместо того, чтобы вытащить из заключения невиновных болельщиков отправился ужинать, ярко показывает то, что Дзюба перестал быть человеком. Дзюба — бренд. Даже после этого он отправляется в детский дом. Запретите ему рекламироваться с детьми", — сказал Уткин в своей программе "Футбольный клуб". Ранее сообщалось, что Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака"

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