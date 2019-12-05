Слуцкий рассказал о самой одинокой работе в мире

Российский тренер Леонид Слуцкий пожаловался на одиночество, которое преследует его на протяжении карьеры. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале «Всему Головин».

Слуцкий рассказал, что практически все время проводил вдали от семьи — это стало одной из причин его развода с женой. И даже когда он работал с ЦСКА в Москве, рядом со своими близкими, тренер находился «в собственных мыслях, вопросах и изъяснениях».

«Как говорят, что человек одинок в своих несчастьях. Так вот и тренер одинок в своих мыслях. Вообще главный тренер — самая одинокая профессия на свете», — посчитал Слуцкий. Он заметил, что такой специалист всегда живет в собственном внутреннем мире, и никто ему не может помочь.

30 ноября Слуцкий ушел с поста главного тренера голландского «Витесса». Под его руководством команда потерпела пять поражений подряд в национальном чемпионате и опустилась на седьмое место в турнирной таблице. Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года.