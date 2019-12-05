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«Эвертон» отправил в отставку Марка Силву 

Газета.Ru 2 часа назад
«Эвертон» отправил в отставку Марка Силву
Фото: Газета.Ru
Ливерпульский «Эвертон» отправил в отставку Марка Силву Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В заявлении клуба говорится о проделанной работе экс-наставника "ирисок".
К матчу 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против столичного "Челси" команду будет готовить Дункан Фергюсон, который стал временно исполняющим обязанности главного тренера ливерпульского клуба.
В настоящее время "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, являющееся зоной прямого вылета в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" опубликовал заявление о задержанных в Санкт-Петербурге фанатах.
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Теги:
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