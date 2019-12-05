«Эвертон» отправил в отставку Марка Силву

Ливерпульский «Эвертон» отправил в отставку Марка Силву Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении клуба говорится о проделанной работе экс-наставника "ирисок".

К матчу 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против столичного "Челси" команду будет готовить Дункан Фергюсон, который стал временно исполняющим обязанности главного тренера ливерпульского клуба.

В настоящее время "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, являющееся зоной прямого вылета в Чемпионшип.