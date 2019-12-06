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Легкая атлетика
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
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Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси
Челси
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Бёрнли
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
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Эйбар Эйбар
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Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

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