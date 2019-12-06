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Расистский заголовок: громкий скандал в Италии
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Шальке-04
2
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Унион
30 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
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Крылья Советов
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Уфа
Ростов
0
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Урал
Ахмат
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Рубин
30 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 6
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Ньюкасл Юнайтед
2
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2
Манчестер Сити
Челси
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—
1
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
0
—
2
Кристал Пэлас
30 ноября
Испанская Примера
3 из 4
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Алавес
1
—
2
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
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—
1
Эйбар
Мальорка
1
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Бетис
30 ноября
Бундеслига
3 из 5
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