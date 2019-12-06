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Панарин пригвоздил бывший клуб и был освистан
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Запашный призвал «покрошить и переломать» фанатов
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«Какая же я предательница?»
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Сосед рассказал о поведении Смертина после ДТП
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29 ноября
Испанская Примера
1 из 1
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Сельта
0
—
0
Вальядолид
29 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Шальке-04
2
—
1
Унион
30 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
0
—
1
Уфа
Ростов
0
—
0
Урал
Ахмат
1
—
1
Рубин
30 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
2
—
2
Манчестер Сити
Челси
0
—
1
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
0
—
2
Кристал Пэлас
30 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Алавес
1
—
2
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
4
—
1
Эйбар
Мальорка
1
—
2
Бетис
30 ноября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Кёльн
1
—
1
Аугсбург
Падерборн 07
2
—
3
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
1
—
1
Фортуна
1 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Сочи
×
Оренбург
Локомотив М
1
—
2
Динамо М
Зенит
1
—
0
Спартак М
1 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
2
—
2
Арсенал
Вулверхэмптон
1
—
1
Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
2
—
1
Эвертон
1 декабря
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Севилья
1
—
0
Леганес
Атлетик Б
2
—
0
Гранада
Эспаньол
2
—
4
Осасуна
1 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Боруссия М
4
—
2
Фрайбург
Вольфсбург
2
—
3
Вердер
2 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Краснодар
0
—
0
Тамбов
ЦСКА
0
—
1
Арсенал
2 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
2
—
1
Айнтрахт Ф
3 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
1
—
0
Борнмут
Бёрнли
1
—
4
Манчестер Сити
4 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Вулверхэмптон
2
—
0
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2
—
1
Тоттенхэм Хотспур
Челси
2
—
1
Астон Вилла
5 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
2
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
1
—
2
Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Зенит
19:30
Динамо М
Арсенал
19:30
Локомотив М
6 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
23:00
Атлетико М
6 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
22:30
Герта
7 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Оренбург
Краснодар
16:30
ЦСКА
Ахмат
19:00
Уфа
7 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Эвертон
15:30
Челси
Борнмут
18:00
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли
7 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол
Гранада
18:00
Алавес
Леванте
20:30
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Фрайбург