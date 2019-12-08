Главу РФС призвали застрелиться

Главу РФС назвали негодяем и призвали уволиться

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится», — заявил Гинер.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судей матча 19-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Краснодаром». После финального свистка он подошел к бригаде под руководством Василия Казарцева и крикнул, что арбитры занимаются ****** (ерундой).

Встреча ЦСКА и Краснодара прошла 7 декабря и завершилась со счетом 1:1.