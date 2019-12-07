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Тренер ЦСКА снова обматерил судей 

Lenta.ru 2 часа назад
«Арбитры занимаются ***»: тренер ЦСКА обматерил судей
Фото: РИА Новости
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судей матча 18-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер».
Встреча прошла 7 декабря и завершилась со счетом 1:1. Специалист после финального свистка подошел к бригаде под руководством Василия Казарцева и выразил свое недовольство их работой.
Гончаренко крикнул, что арбитры занимаются ****** (ерундой). По ходу встречи Казарцев три раза смотрел видеоповтор, в одном из случаев он поставил пенальти в ворота ЦСКА, а в другом — отказался назначать 11-метровый в сторону «Краснодара».
Фанаты ЦСКА ушли со стадиона
Гончаренко снова в нецензурной форме высказался о работе судей. В первый раз он сделал это в ноябре в перерыве матча против «Сочи». За этот эпизод тренер был оштрафован, а также дисквалифицирован на два матча, один из них — условно.
ЦСКА уходит на зимний перерыв третьей командой чемпионата, «Краснодар» идет вторым. Лидирует питерский «Зенит».
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Комментарии 3 
Теги:
Футбол , Василий Казарцев , Виктор Гончаренко , Зенит , ЦСКА
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