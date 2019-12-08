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Фанаты «Спартака» подрались на матче с «Ростовом» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фанаты «Спартака» подрались на матче с «Ростовом»
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Зрители футбольного матча «Спартак» — «Ростов» в секторе московской команды устроили драку.
Инцидент произошёл на 30-й минуте игры, передаёт «Спорт-Экспресс». Потасовка произошла, когда болельщики «красно-белых» начали покидать стадион в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.
Акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru.
Болельщики московского клуба были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Ранее Эдгард Запашный заявил, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела», после чего фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям.
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Теги:
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