Акцию российских фанатов поддержала Караулова

Акцию российских фанатов поддержала певица Юлианна Караулова

Выпускница «Фабрики звёзд-5», певица и поклонница московского «Спартака» Юлианна Караулова выступила в поддержку всероссийской акции фанатов. После игры своей любимой команды с «Ростовом» (1:4) она заявила, что считает неприемлемым задержаниях болельщиков.

Акция фанатов? Поддерживаю это, тоже ушли со стадиона вместе с друзьями, — сказала певица на официальном YouTube-канале «Спартака».

Она добавила, что не помнит другой такой похожей акции, и назвала её «действительно резонансным событием».