Акцию российских фанатов поддержала Караулова

Выпускница «Фабрики звёзд-5», певица и поклонница московского «Спартака» Юлианна Караулова выступила в поддержку всероссийской акции фанатов. После игры своей любимой команды с «Ростовом» (1:4) она заявила, что считает неприемлемым задержаниях болельщиков.
Акция фанатов? Поддерживаю это, тоже ушли со стадиона вместе с друзьями, — сказала певица на официальном YouTube-канале «Спартака».
Она добавила, что не помнит другой такой похожей акции, и назвала её «действительно резонансным событием».
Ранее NEWS.ru сообщал, что фанаты клуба «Спартак» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов. Также болельщики развесили различные баннеры, среди которых «Фанатизм — не преступление», «Контракт Дзюбы = 15 суток», а также «Запашный — корм для энергичных кошек».