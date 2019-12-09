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Уткин ответил на предложение Запашного «поговорить по-мужски» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
«Обсуждать нечего»: Уткин резко ответил Запашному
Фото: РИА Новости
Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что получает от гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного сообщения с предложением «поговорить по-мужски».
«Мне тут пишет и шлет голосовые сообщения Эдгард Запашный: «Здравствуйте Мне сказали что вы какую то грязь про меня написали? А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось? Может, сначала надо разобраться в вопросе?» — рассказал Уткин в своем Telegram-канале.
«Обсуждать нечего, в цирк с живодерами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми», — заявил он в ответ Запашному.
«А если Эдгарду захочется «суда поединком», право подраться с Запашным будет выставлено мной на благотворительный аукцион. Думаю, желающие найдутся», — добавил Уткин.
Напомним, Запашный оказался в центре скандала, когда, комментируя ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам. Позднее он заявил, что его слова относились не к болельщикам, а к ультрас, которые ведут себя агрессивно.
Уткин в своей программе «Футбольный клуб» на YouTube назвал Запашного «живодером», а его высказывания объяснил «дегенеративным умом».
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Комментарии 12 
Теги:
Футбол , Василий Уткин , Зенит
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