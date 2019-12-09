Россия рискует остаться без ЧМ-2022

BBC: санкции ВАДА распространяются на участие России в ЧМ-2022 по футболу

Решение ВАДА по поводу санкций в отношении российского спорта распространяется на футбольный чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, утверждает ВВС. Если эта информация подтвердится, сборная России , возможно, получит право на участие в турнире только под нейтральным флагом без права исполнения гимна.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число вошли 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и право их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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