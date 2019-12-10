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Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии 

ТАСС 3 часа назад
Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии
Фото: РИА Новости
Компания "ДжемСтудия" представила проект игрового фильма "Я не Дзюба", в котором одну из ролей сыграет капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Об этом сообщил режиссер Леонид Пляскин во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.
"Каждый подросток думает, что он недостаточно умный или просто худой и так далее. Герой этого фильма — обаятельный мальчишка, но он очень толстый. Он мечтает играть в футбол, как его кумир Артем Дзюба. В итоге ему приходит ангел-хранитель, который говорит, что он будет играть в футбол, но с одним условием, если он не похудеет ни на килограмм. Это фильм про мечту", — сказал он.
Продюсер картины Александр Голутва отметил, что проект будет очень смешной.
"Там есть зрелищность, связанная с футбольными матчами", — добавил он.
Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

Другие проекты

Компания "Телесто-фильм" представила историю "В начале было слово", референсом которой продюсеры назвали повесть Владимира Железникова и фильм Ролана Быкова по ее мотивам "Чучело". "Мы хотим рассказать историю современным языком. Травля у нас переносится в интернет, а драма дополняется мюзиклом, скринлайфом и фэнтази", — рассказал режиссер Владимир Карабанов. На главные роли создатели фильма хотят позвать детей, похожих на кумиров современной молодежи.
"Метроном фильм" планирует экранизировать рассказ Аркадия Гайдара "Чук и Гек". Десятилетний Чук и пятилетний Гек едут с мамой к отцу-геологу в тайгу, чтобы всем вместе встретить новый, 1939-й год. Дорога приготовила им массу приключений — и необычайно сказочных, и абсолютно реальных. Но любые опасности можно преодолеть, если не отчаиваться, быть решительным, самоотверженным, и если рядом верные друзья и любящая семья. "В нашем проекте заинтересованы замечательные актеры: Женя Цыганов готов сыграть геолога, Юлия Снегирь готова сыграть маму", — рассказали продюсеры.
Студия "Махорт Продакшн" представила игровой фильм "Только маме не говори!" с Сергеем Безруковым. Главному герою — Игорю — 12, его отец оголтелый путешественник, он то в океане, то в горах. "Игорю всегда не хватает его отца, которого, мы рассчитываем, будет играть Сергей Безруков — с бородой, с шальным взглядом, нацеленный на достижения, на Гагарина, на большие свершения", — рассказал сценарист и режиссер Алексей Казаков.
Мальчик случайно оказывается в лаборатории НИИ на испытаниях нового устройства для очередного путешествия отца, где в него попадает луч лазера. Сразу после отец улетает на воздушном шаре в скоростной перелет через всю Россию, а из Игоря начинают вываливаться его версии из будущего из различных измерений в исполнении Сергея Бурунова. Все они — взрослые разные варианты Игоря, у них одинаковое прошлое до одного момента — исчезновения отца во время перелета через Россию. Все они отправляются в погоню за Отцом с целью его спасти.

О Фонде кино

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели — поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.
В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления — совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.
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Теги:
Футбол , Дмитрий Медведев , Алексей Казаков , Ролан Быков , Александр Голутва , Артем Дзюба , Аркадий Гайдар , Владимир Железников , Сергей Бурунов , Владимир Карабанов , Минкультуры , Правительство РФ , СБОРНАЯ РОССИИ
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