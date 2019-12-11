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Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Уткин высказался о вылете «Зенита» из еврокубков
Фото: Reuters
Известный журналист и блогер Василий Уткин прококомментировал поражение петербургского «Зенита» от лиссабонской «Бенфики» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я согласен с Семаком. Который сказал: «Все абсолютно нормально». И я совсем не ищу оригинальности, не стремлюсь удивить, эпатировать и эмпатировать», — написал журналист в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ещё до начала турнира говорил, что «Зенит» и «Локомотив» займут последние места в своих группах.
«И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз — это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Так что на самом деле это не я согласен с Семаком. А он со мной», — говорится в тексте Уткина.
По его словам, вылет российских команд из еврокубков является реальным положением вещей.
«Зенит» проиграл «Бенфике» со счётом 0:3 в Лиссабоне. Таким образом, сине-бело-голубые заняли четвёртое место в группе и вылетели из еврокубков.
Ранее футболист «Зенита» Азмун вошёл в историю после автогола в матче с «Бенфикой».
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Комментарии 3 
Теги:
Футбол , Василий Уткин , Зенит , Локомотив
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