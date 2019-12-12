Жена Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Жену Семака прокляли фанаты «Зенита»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, что болельщики футбольного клуба её прокляли и посоветовали оставить мужа в покое, сообщает издание «Бизнес Online» . Поводом для резких высказываний стало желание пары усыновить чернокожего ребёнка.

Писательница Анна Семак сделала заявление в Казани на презентации своей новой книги «Близость». Она пояснила, что с ранних лет мечтала о темнокожем ребёнке. С целью усыновления в ближайшее время жена тренера «Зенита» отправится в Африку. При этом Семак подчеркнула, что планы семьи не одобрили некоторые болельщики петербургской команды.

«Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь», — подчеркнула писательница.

Семак также отметила, что информацию об усыновлении неоднозначно восприняло руководство «Зенита». По ее словам, супруга вызвали на разговор, в котором посоветовали главному тренеру «соизмерять риски».